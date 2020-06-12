Seattle’da ‘otonom’ gerilimi

Seattle kentinde bir polis merkezinin çevresinde protestocularla bir hafta süren çatışmaların ardından polis, geçen pazartesi alanı boşalttı. Bunun üzerine protestocular alanı polis girişine kapatarak ‘Capitol Hill Özerk Bölgesi’ ilan etti.



Bir grup gösterici de belediye binasını işgal ederek meclis binasına “Seattle Otonom Bölgesi” tabelası astı. Bu gelişmeler ABD Başkanı Donald Trump’ı oldukça öfkelendirdi. Washington Valisi Demokrat Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı Demokrat Jenny Durkan’a Twitter’dan tepki gösteren Trump, “Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı. Hızlı hareket edin” çağrısında bulundu. Trump, “Radikal solcu Demokratlar tarafından yönetilen Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti. Kanun ve nizam!” ifadesini kullandı.



‘Tweet atmayı bırak’



Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ise Trump’a “sığınağına dön” cevabını verdi. Durkan, Twitter hesabından “Siyahilerin Hayatı Önemli” etiketi ile yaptığı açıklamada “Hepimizi güvende tut. Sığınağına geri dön” ifadelerini kullandı. Washington eyaleti Valisi Jay Inslee de “Hükümeti yönetmeye kapasitesi olmayan bir adam Washington eyaletinin işine karışmamalı” diyerek, Trump’a “Tweet atmayı bırak” çağrısını yaptı. Seattle’daki gösterileri aşırı solcu grupların kontrol ettiği yönündeki söylentileri ise Belediye Sözcüsü Lori Patrick, “Herhangi bir silahlı Antifa militanı ile etkileşim olmadı, yine de durumu yakından izliyoruz” diyerek reddetti.



Trump’a rağmen isimler değişti



ABD’deki polis şiddeti ve ırkçılığa karşı eylemlerde özellikle ırkçı geçmişe sahip tarihi kişiliklerin heykellerinin kaldırılması dillendirilirken, bu kez Amerikan İç Savaşı döneminde ayrılıkçı Konfederasyon generallerinin isimlerini taşıyan askeri üsler tartışma konusu oldu. Konfederasyon generallerinin adını taşıyan aralarında Kuzey Carolina’daki Fort Bragg, Teksas’taki Fort Hood ve Georgia’daki Fort Benning’in de bulunduğu 10 askeri üssün isminin değiştirilmesi önerisini Başkan Donald Trump, “değerlendirmeye bile almayacağını” belirterek reddetmişti. Ancak Senato’da Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Silahlı Hizmetler Komisyonu, söz konusu üslerin adlarının değiştirilmesine onay verdi.