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19.11.2020 - 13:02 | | AA

Seçim çatışması can aldı

Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından, Kyagulanyi destekçileri ile polis arasında çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Seçim çatışması can aldı

Uganda Polisi Sözcüsü Fred Enanga, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, başkent Kampala'nın farklı bölgelerindeki Kyagulanyi taraftarlarının gösterilerinde çıkan olaylarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin yaralandığını belirtti.

Sözcü Enanga, şiddet olaylarından ve ölümlerden protestocuları sorumlu tutarken, Ugandalı aktivistler göstericilerin polis kurşunuyla öldüğünü ileri sürdü.

Uganda Kızılhaçı yaptığı açıklamada, kurşun yarası almış 11 kişinin, acil müdahalede bulunularak kurtarıldığını duyurdu.

Uganda polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seçim çalışmalarına 200 kişiden az olması kaydıyla izin verildiği ancak Kyagulanyi'nin propaganda faaliyetlerini daha fazla kişiyle yaptığı için gözaltına alındığı bilgisini paylaşmıştı.

Adaylık başvurusu yapan Kyagulanyi, bu ayın başında da gözaltına alınmıştı.

Seçimde 11 aday yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek genel seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

Bobi Wine olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan beri iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Kyagulanyi, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi, seçim öncesi muhalifleri polis zoruyla sindirmeye çalışmakla suçluyor.

34 yıldır iktidarda bulunan Museveni de seçimlerde yeniden aday oldu.

1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.

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