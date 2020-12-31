MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Senegal'de 7 kişide sarı humma tespit edildi
ABONE OL
31.12.2020 - 23:22 | | AA

Senegal'de 7 kişide sarı humma tespit edildi

Senegal'de ekim ayından bu yana 7 sarı humma vakası tespit edildiği bildirildi.

Senegal'de 7 kişide sarı humma tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, Senegal'de ekim ayından beri 7 kişide sarı humma görüldüğü ve bunlardan 2'sinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Senegal'in 2007'de sarı hummaya karşı aşı kampanyası başlattığı, buna karşın ülkenin doğu kesiminde endemik sarı humma bulaşma riskinin yüksek olduğu ifade edildi. 

Sarı humma hastalığına neden olan virüs genellikle sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılıyor. Kontrol altına alınamaması durumunda salgınlara neden olan hastalık, ağrı, bulantı ve kusmayla başlayıp kanamalarla seyrediyor.

    Kısıtlamayı ihlal etti, “Yakışıklı çıkıyor muyum abi, on numara”Kahramanmaraş’ta yılbaşı gecesi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye toplamda 12 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Cezayı yiyen gençler kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Yakışıklı çıkıyor muyum abi” dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    SONUÇLAR BELLİ OLDU! Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL çeyrek bilete isabet etti! İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    SONUÇLAR BELLİ OLDU! Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL çeyrek bilete isabet etti! İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Yeni Yılın İlk Günü için Yeni Yıl Mesajları: İşte en güzel, farklı, anlamlı yılbaşı mesajları... İş arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz yeni yıl mesajlar seçenekleri

    Yeni Yılın İlk Günü için Yeni Yıl Mesajları: İşte en güzel, farklı, anlamlı yılbaşı mesajları... İş arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz yeni yıl mesajlar seçenekleri

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet