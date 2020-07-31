MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Senegal'de corona virüs hızla yayılıyor
ABONE OL
31.07.2020 - 23:30 | | AA

Senegal'de corona virüs hızla yayılıyor

Senegal'de yeni tip corona virüse (covid-19) yakalananların sayısı 10 bini aştı.

Senegal'de corona virüs hızla yayılıyor

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 126 artarak 10 bin 232'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 205'e yükseldi.

Ülkede 3 bin 250 kişinin tedavisi sürerken, sağlığına kavuşanların sayısı da 51 artarak 6 bin 776 oldu.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, salgınla mücadelede tek yolun, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr da virüsün yayılmaması adına bayram süresince halktan mümkün olduğunca bulundukları şehirde kalmalarını istemişti.

Kurban pazarlarında insan hareketliliğini kısıtlamak için hükümet tarafından alıcılarla satıcıların buluştuğu Volofça'da "Benim kurbanlık koyunum" anlamına gelen Sama Xaru Tabaski adlı bir internet sitesi kurulmuş, kurbanlıkların bir kısmı çevrimiçi ortamda görücüye çıkmıştı.

Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? ME Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Koca'dan açıklamalar

Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? ME Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Koca'dan açıklamalar

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

31 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı - 954. hafta canlı On Numara sonuçları sorgulama sayfası

31 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı - 954. hafta canlı On Numara sonuçları sorgulama sayfası

Sıradaki Haber