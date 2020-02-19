Serrac: Uluslararası açıklamalardan umudumuzu kestik

Saldırıya uğrayan Trablus Limanı'nda incelemelerde bulunan Serrac, burada yaptığı açıklamada, Liman saldırısının son 10 aydır devam eden saldırıların devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumun tüm bu yaşananlara rağmen hala karşı tarafı razı etmeye çalıştığına dikkati çeken Serrac, "Biz Ulusal Mutabakat Hükümeti olarak bütün anlaşmalara sadık kaldık ve ateşkesi de uyguladık. Biz her vesileyle barış çağrılarında bulunan tarafız. Dünkü saldırı limanda büyük bir faciaya sebep olabilirdi." dedi.

"Uluslararası açıklamalardan bıktık"

Serrac, Libya konusunda verilen demeçlerden usandıklarını ifade ederek, "Uluslararası açıklamalardan ve bazı çevrelerin beyanatlarından artık bıktık ve umudumuzu kestik. Biz birbirine karşı savaşan iki taraf değiliz. Bir tarafta suçlu ve katil, diğer tarafta ise halkını ve diplomatik devleti savunanlar var. Suçlunun yargılanması gerekir." ifadelerini kullandı.

Karşı tarafın "terörist, silah ve bazen de bir gemi var" şeklindeki iddiaların arkasına sığınarak saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Serrac, vurulan konteynerlerde yiyecek, tıbbi malzemeler ve hurdalar olduğunu söyledi.

Libya Başbakanı Serrac, sözlerine şöyle devam etti:

"Saldırılar devam ettiği sürece barış görüşmelerine devam etmek mümkün değil. Biz, bu zamana kadar bizimle görüşmek isteyen bütün uluslararası çevrelerle irtibata geçtik. Saldıran tarafı 'saldırgan' olarak isimlendirmek ve yapılan bu saldırıyı kınamak gerekir. ‘Savaşan taraflar’ ifadesini kabul etmiyoruz.

Biz Libya’ya silah ambargosunun uygulanmasını 4 yıl önce istedik. Eğer fiilen uygulanmış olsaydı bugün yaşadıklarımızı hiç yaşamayacaktık. Hava, deniz ve karadan denetim gerekir. Sadece denizden denetim yapmak öyle inanıyorum ki abesle iştigaldir."

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin dün Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı roketli saldırıda 3 sivil yaşamını yitirmiş, 5'i yaralanmıştı.

Öte yandan Serrac, bugün yaptığı başka bir açıklamada, BM gözetiminde Hafter'le ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurmuştu.