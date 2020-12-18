Servetini ‘kaçırmış’

Epstein’in suç ortağı olmakla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ise geçtiğimiz Temmuz ayında tutuklanmıştı. Ghislaine Maxwell’in, mağdurların tazminat talep edeceği düşüncesiyle mal varlığının büyük kısmını eşine transfer ettiği ortaya çıktı. 58 yaşındaki Maxwell’in kendisinden 14 yaş küçük teknoloji CEO’su Scott Borgerson ile 2016’da gizlice evlendikten sonra eşinin hesabına 15 milyon sterlin aktardığı belirtildi.



‘Mağdurlara kalmasın’



İngiliz sosyetesinden olan “Madam” lakaplı Maxwell’in mağdurlardan servet kaçırma olayı soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldı ve mahkeme dosyasına yansıtıldı.



Öte yandan Scott Borgerson, suçlandığı gibi biri olmadığını öne sürerek eşi Maxwell’in tutuksuz yargılanması için mahkemeye 28.5 milyon dolarlık bir kefalet dilekçesi sundu. Dilekçede bu paranın 22.5 milyon dolarının Borgerson ile Maxwell’in servetinden, kalan 6 milyon doların ise

yedi arkadaşları tarafından ödeneceği belirtildi.