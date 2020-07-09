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09.07.2020 - 15:15 | | İHA

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ortadan kayboldu!

Kızının, Güney Kore polisi, Seul Belediye Başkanı Park Won-soon hakkında kayıp başvurusu yaptığını duyurdu.

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ortadan kayboldu!

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Belediye Başkanı Park Won-soon'un kaybolduğu açıklandı. Seul polisi yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Park'ın yerel saatle 17.17'de kaybolduğunun bildirilmesinin ardından yerinin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu. Park Won-soon'un kızının, "Telefonu şu anda kapalı. 4-5 saat önce evden ayrıldı" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Yetkililer, Park Won-soon'un saat 16.40'da yapılacak olan programlarından birinin "kaçınılmaz koşullar" nedeniyle iptal edildiğini dile getirdi. Park Won-soon'un cep telefonu sinyaline en son Seongbuk'un Gilsangsa Tapınağı yakınında erişildiği ifade edildi.

2011'den beri Seul Belediye Başkanlığı görevini yürüten Park Won-soon, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak gösteriliyordu.

 

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