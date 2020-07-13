Seul Belediye Başkanı Park Won-soon son yolculuğuna uğurlanıyor

Güney Kore'de, cuma günü ölü bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un cenaze töreni yapıldı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Seul Kent Meclisinde yapılan törene, belediye çalışanları, siyasetçiler ile Park'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak sosyal mesafe tedbirleri çerçevesinde yapılan törende, yaklaşık 100 kişi hazır bulundu.

Belediye Başkanının külleri yakıldıktan sonra memleketi Güney Gyeongsang vilayetinde toprağa verilecek.

Cesedi ormanlık alanda bulunmuştu

Park, cuma günü tek başına resmi konutundan çıktıktan sonra kaybolmuştu.

Ailesinin polise yaptığı kayıp ihbarının ardından Park'ın telefonunun en son sinyal verdiği bölgede droneler ve iz süren köpeklerle arama operasyonu başlatılmış, Belediye Başkanının cesedi ormanlık alanda bulunmuştu.

Park, ailesine "onlara acı yaşattığı için" özür dilediği vasiyet benzeri bir not bırakmıştı.

Park'ın eski sekreteri, ölümünden iki gün önce hakkında "fiziksel temas ve uygunsuz mesajlar yoluyla cinsel tacizde bulunduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Park Won-soon'un medyada da yer bulan iddialar nedeniyle intihar ettiği düşünülüyor.