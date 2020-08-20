Seul'de 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı

Güney Kore’nin başkenti Seul’da 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Karar, koronavirüs vakalarının son 5 ayın en yükseğine ulaşması nedeniyle alındı.

Önlemler Cuma günü başlayacak ve ay sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Seul’daki müze, gece kulübü ve karaoke barları da kapatıldı.

Seul’daki son salgın Sarang Jeil Kilisesi'nde patlak verdi ve 100’den fazla şubesine yayıldı.

Ülkede Çarşamba günü 297 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı, Mart ayından beri en tespit edilen en yüksek sayı.

Kaynak: BBC Türkçe