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07.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Seyircisiz festival

Lübnan’da tapınak şehri Baalbek’te 1956 yılından beri düzenlenen müzik festivali, tarihinde ilk kez koronavirüs nedeniyle seyircisiz gerçekleştirildi.

Seyircisiz festival

Lübnan’da son yılların en ağır ekonomik krizine ve koronavirüs salgınına rağmen yapılan Uluslararası Baalbek Festivali’nde 150 müzisyen ve koro, Roma dönemi kalıntıları arasında büyüleyici bir müzik ziyafeti sundu. Organizatörler tarafından “kültürel dirençlilik eylemi” olarak adlandırılan konseri televizyondan ve sosyal medyadan naklen izleyen Lübnanlılar, bir saat konserin tadını çıkardı.

7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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