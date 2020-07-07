Seyircisiz festival

Lübnan’da son yılların en ağır ekonomik krizine ve koronavirüs salgınına rağmen yapılan Uluslararası Baalbek Festivali’nde 150 müzisyen ve koro, Roma dönemi kalıntıları arasında büyüleyici bir müzik ziyafeti sundu. Organizatörler tarafından “kültürel dirençlilik eylemi” olarak adlandırılan konseri televizyondan ve sosyal medyadan naklen izleyen Lübnanlılar, bir saat konserin tadını çıkardı.