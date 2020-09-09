Sıcakta uyudular kışa uyandılar

Küresel ısınmanın etkileri dünyada her geçen yıl daha belirgin bir şekilde görülmeye başladı. Son olarak ABD’de kısa süre içinde gerçekleşen hava olayları şaşkına çevirdi. ABD, Kaliforniya Eyaleti’nde devam eden çöl sıcakları ve yangınlarla boğuşurken, ülkeyi vuran kutup girdabı, yaz mevsimini yaşayan Montana ve Colorado eyaletlerinin bir anda karlar altında kalmasına neden oldu. Ülkenin orta kesimindeki Denver, Cheyenne, Wyoming bölgelerinde hava sıcaklığı 48 saatten kısa bir sürede 38 dereceden 2 dereceye kadar düştü. Aşırı sıcakların ardından gelen yaklaşık 36 derecelik düşüş ve kar yağışı büyük şaşkınlık yarattı.



Akın ettiler



Bu ekstrem hava olayı, doğa ve meteoroloji meraklılarının fazlasıyla ilgisini çekti ve meraklılar, yaz sıcakları yaşarken bir anda karlar altında kalan Colorado ve Montana şehrine akın ederek bu ilginç doğa olayını yerinde görmek istediler. Yoğun kar yağışı bölgede yaşamı zorlaştırdı. Bölgede aşırı sıcakların ardından kar yağışının başlaması üzerine yetkililer, “Kar yağışı ağaçlara ve binalara zarar verebilir. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana gelebilir” dedi. Kar yağışlarının ardından perşembe günü havanın tekrar ısınmaya başlayacağı belirtildi. ABD’nin iç bölgelerinde yer alan Denver’da daha önce de benzer sıcaklık değişimlerinin yaşandığı bildirildi.



Kutup girdabı nedir?



“Polar Vortex” olarak bilinen kutup girdabı, çok uzun zamandır, özellikle Kutup bölgesine yakın noktalarda meydana gelen bir doğa olayı. Kutup girdabının ‘normal şartlarda’ görünmediği, ABD gibi nispeten güney bölgelere inmesinin nedeni ise kuzeydeki kutup girdabının yakında güçlü bir sıcak hava dalgası görünmesi ve bu sıcak hava akımının kutup girdabını güneye doğru itmesi.