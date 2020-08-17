Şifacı Gita’dan Andrew’a masaj

2001’den 2005’e kadar milyarder için çalışan 70 yaşındaki Gita, İngiltere Prensi Andrew ile üç kez bir araya geldiğini ve ona iki kez masaj yaptığını iddia etti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve aktris Minnie Driver gibi ünlülerle çalışan Gita, Epstein’in Manhattan’daki ürkütücü malikanesinde protez gözlerden oluşan büyük bir duvar olduğunu söyleyerek “Jeffrey, ‘Her zaman izlendiğinizi unutmayın’ derdi” diye konuştu.