17.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Şifacı Gita’dan Andrew’a masaj
Hollywood yıldızların “gurusu” olarak tanımlanan Kızılderili ruhani şifacı Gita, geçen yıl seks ağı oluşturmak ve pedofili suçlarından kaldığı hapishanede intihar eden ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein’ın “tuhaf ve ürkütücü” malikanesinde Prens Andrew’a masaj yaptığını açıkladı.
2001’den 2005’e kadar milyarder için çalışan 70 yaşındaki Gita, İngiltere Prensi Andrew ile üç kez bir araya geldiğini ve ona iki kez masaj yaptığını iddia etti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve aktris Minnie Driver gibi ünlülerle çalışan Gita, Epstein’in Manhattan’daki ürkütücü malikanesinde protez gözlerden oluşan büyük bir duvar olduğunu söyleyerek “Jeffrey, ‘Her zaman izlendiğinizi unutmayın’ derdi” diye konuştu.