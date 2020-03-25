25.03.2020 - 15:44 | | İHA
Sih tapınağına gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 25’e çıktı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 25’e yükseldi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil’de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, tapınağın yoğun olduğu bir saatte gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısının yükseldiğini belirterek, “25 ölü ve 11 yaralı var” ifadelerini kullandı.
Afgan Meclisi Sikh senatörü Anar Kali Hunaryar, "Burada maalesef 150’den fazla kişi bulunuyordu. Kadınlar ve çocuklar da vardı. Güvenlik güçleri bölgeyi temizledi, bazı aileler güvenli bölgeye aktarıldı” ifadelerini kullandı.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Corona karantinasında görevli doktor çift! Çocuklarıyla böyle görüşüyorlarKonya'da görev yapan doktor çift Demet ve Mehmet Ali Acar, corona virüs hastalığı şüphesiyle karantina altındakilerle ilgilenmeye başlayınca, 2 çocuklarıyla sosyal mesafeyi gözeterek görüşmeye başladı. Çift, salgın sürecinde çocuklarını hastalıktan korumak için anneannelerine bırakırken, iş çıkışı asansör önüne koydukları sandalyelerde oturarak onlarla konuşup, oyun oynadı. Doktor çift çocuklarıyla teması tamamen keserken, ailenin bu görüntüleri ise sosyal medyada da birçok kez paylaşıldı.