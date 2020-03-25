MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Sih tapınağına gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 25’e çıktı
ABONE OL
25.03.2020 - 15:44 | | İHA

Sih tapınağına gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 25’e çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 25’e yükseldi.

Sih tapınağına gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 25’e çıktı

Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil’de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, tapınağın yoğun olduğu bir saatte gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısının yükseldiğini belirterek, “25 ölü ve 11 yaralı var” ifadelerini kullandı.

Afgan Meclisi Sikh senatörü Anar Kali Hunaryar, "Burada maalesef 150’den fazla kişi bulunuyordu. Kadınlar ve çocuklar da vardı. Güvenlik güçleri bölgeyi temizledi, bazı aileler güvenli bölgeye aktarıldı” ifadelerini kullandı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Corona karantinasında görevli doktor çift! Çocuklarıyla böyle görüşüyorlarKonya'da görev yapan doktor çift Demet ve Mehmet Ali Acar, corona virüs hastalığı şüphesiyle karantina altındakilerle ilgilenmeye başlayınca, 2 çocuklarıyla sosyal mesafeyi gözeterek görüşmeye başladı. Çift, salgın sürecinde çocuklarını hastalıktan korumak için anneannelerine bırakırken, iş çıkışı asansör önüne koydukları sandalyelerde oturarak onlarla konuşup, oyun oynadı. Doktor çift çocuklarıyla teması tamamen keserken, ailenin bu görüntüleri ise sosyal medyada da birçok kez paylaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sivas'ta horoz dövüşüne suçüstü

Sivas'ta horoz dövüşüne suçüstü

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Af yasası ne zaman çıkacak, kimlere vuruyor? Af yasasında hangi suçlar yer alıyor? İşte madde madde o suçlar ve yasa taslağı

Af yasası ne zaman çıkacak, kimlere vuruyor? Af yasasında hangi suçlar yer alıyor? İşte madde madde o suçlar ve yasa taslağı

Sıradaki Haber