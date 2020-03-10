Silahların üçte biri Ortadoğu’ya!

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2015-19 yıllarını kapsayan küresel silah ticaretine ilişkin raporunu yayınladı. Rapora göre küresel silah ticaret hacmi, 2010-2014 dönemine oranla yüzde 5 artış kaydetti. ABD ve Fransa, söz konusu dönemde silah ihracatlarını önemli şekilde artırırken, Suudi Arabistan, en çok silah ithalatı yapan ülke oldu. ABD silah ihracatını 2015-2019 yıllarında yüzde 23 artırarak, küresel silah ihracatındaki payını yüzde 36’ya yükseltti. Aynı dönemde ABD’nin toplam silah ihracatı, dünyanın en büyük ikinci silah ihracatçısı Rusya’nınkinden yüzde 76 daha yüksek oldu.

SIPRI’nın Silahlar ve Askeri Harcama Programında görevli araştırmacı Pieter Wezeman, ABD’nin silah ihracatının yarısının Ortadoğu ülkelerine yaptığını kaydederek, aynı zamanda ABD’nin askeri uçaklarına olan talebin, özellikle Avrupa, Avustralya, Japonya ve Tayvan’da arttığını ifade etti.

Türkiye’nin gelişimi

Fransa’nın silah ihracatı, 1990’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, son 5 yılda toplam küresel silah ihracatının yüzde 7,9’unu oluşturdu. SIPRI’de araştırmacı Diego Lopes Da Silva, yaptığı açıklamada, Fransa’nın silah endüstrisinin Mısır, Katar ve Hindistan’daki silah talebinden yararlandığını belirtti. Rusya’nın silah ihracatı son 10 yılda yüzde 18 azaldı. Bunda, Rusya’nın, önemli pazarı olan Hindistan’da rekabeti kaybetmesinin rol oynadığı belirtiliyor.

Türkiye ise, söz konusu rapora göre, silah endüstrisinde kaydettiği gelişmelerin de etkisiyle silah ithalatını 2015-2019’da önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı. Söz konusu düşüşte, Türk silah endüstrisinin yeteneklerindeki gelişmeler ve bazı silahların teslimatındaki gecikmelerin rol oynadığı belirtiliyor. ABD ile yaşanan S-400 krizi ve Avrupa Birliği ülkelerince uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, Türkiye’nin silah ithalatı rakamlarının önümüzdeki dört yıllık dönemde de azalacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre Ortadoğu ülkelerinin silah ithalatı son 10 yılda yüzde 61 oranında artarken, bu, son 5 yıldaki küresel silah ithalatının yüzde 35’ini oluşturdu. Suudi Arabistan, son 5 yılda dünyanın en büyük silah ithalatçısı olurken, ülkenin silah ithalatı, önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 130 arttı. ABD ve İngiltere’nin, Suudi Arabistan’ın Yemen’e askeri müdahalesiyle ilgili endişelerine rağmen, bu iki ülke Suudi Arabistan’a silah ihraç etmeye devam etti. Suudi Arabistan, silah ithalatının yüzde 73’ünü ABD’den, yüzde 13’ünü ise İngiltere’den yaptı.

Hindistan, son 5 yılda dünyanın en büyük ikinci silah ithalatçısı oldu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 2015-2019’da dünyanın sekizinci en büyük silah ithalatçısı oldu. BAE’nin silah ithalatının üçte ikisi bu dönemde ABD’den geldi. Almanya’nın silah ihracatı son beş yılda önceki beş yıllık döneme göre yüzde 17 artarken, Çin de dünyanın beşinci en büyük silah ihracatçısı oldu. SIPRI, kurulduğu 1966’dan bugüne çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda araştırma, rapor ve analizler hazırlıyor.