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24.01.2021 - 04:03 | | AA

Şili ve Antarktika'da korkutan depremler

Şili'nin başkenti Santiago yakınlarında 5,8, Antarktika'da Güney Shetland Adaları yakınında ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şili ve Antarktika'da korkutan depremler

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Şili'de meydana gelen depremin merkez üssünün başkent Santiago'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki bölgede, 110 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Henüz can ve mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısı da yapılmadı.

Antarktika'da, Şili'nin bilimsel araştırma üssü O'higgins'e yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, denizde 9,6 kilometre derinlikte meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ise Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI), Twitter hesabından "tsunami" uyarısı yaptı ve bölgede sahillerin terk edilmesi çağrısında bulundu.

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