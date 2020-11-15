Şili'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan Güney Amerika ülkesi Şili'de bugün arka arkaya depremler oldu.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5.3'lük en büyük depremin merkez üssünün Şili-Arjantin sınırı olduğunu bildiriyor. And Dağları üzerinde gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 142 kilometre olarak ölçüldü.

USGS verilerine göre, Şili'de bugün ayrıca 4.9, 4.9, 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde başka sarsıntılar da kaydedildi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, Pasifik Ateş Çemberi olarak da bilinen deprem kuşağında yer alıyor. Pasifik Ateş Çemberi, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat ediyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.