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28.05.2020 - 02:27 | | AA

Şimdiye kadarki en yüksek rakam! Peru corona virüs kabusu yaşıyor

Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti.

Şimdiye kadarki en yüksek rakam! Peru corona virüs kabusu yaşıyor

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 983'e yükseldi, vaka sayısı ise 6 bin 154 artarak 135 bin 905'e çıktı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana 24 saatte en yüksek vaka ve ölü sayısı kaydedildi.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 56 bin 169'a yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

İstanbul'un simgeleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründüAzerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı .
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