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18.02.2021 - 13:03 |

Sinemada zehirlendiler

Çin'de bir kasabadaki sinemaya sızan karbonmonoksit gazı onlarca kişinin zehirlenmesine yol açtı, yaralıların hayati tehlikesi yok.

Sinemada zehirlendiler

Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde sinemaya giden 63 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği bildirildi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Dongyang kentine bağlı Veyşan kasabasında 63 kişi, gittikleri sinemada henüz tespit edilemeyen nedenle karbonmonoksit gazına maruz kaldı.

Bayılma ve kusma gibi çeşitli rahatsızlar yaşayan kişiler hastaneye kaldırılırken, hastaların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, sinemanın faaliyeti durduruldu.

Fahrettin Altun'dan NATO'ya terörle mücadelede dayanışma çağrısıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, NATO'ya terörle mücadelede dayanışma çağrısında bulup, "Türkiye, Avrupa'yı ve tüm müttefikleri etkileyen terör örgütlerine karşı göğüs göğüse çarpışırken, bu örgütleri tek başına bozguna uğratırken, kahramanca mücadelemizin karşılığı olarak müttefiklerimizden akıl ve izandan yoksun açıklamalar dinlemek ve müttefik bildiklerimizin ortak düşman olan terör örgütlerinin yanında yer aldığını görmek NATO'ya olan güvenimize gölge düşürüyor" dedi.
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