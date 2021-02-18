Sinemada zehirlendiler

Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde sinemaya giden 63 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği bildirildi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Dongyang kentine bağlı Veyşan kasabasında 63 kişi, gittikleri sinemada henüz tespit edilemeyen nedenle karbonmonoksit gazına maruz kaldı.

Bayılma ve kusma gibi çeşitli rahatsızlar yaşayan kişiler hastaneye kaldırılırken, hastaların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, sinemanın faaliyeti durduruldu.