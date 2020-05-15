Singapur 900 vatandaşının Hac planlarını 2021'e erteledi

Singapur, bu yıl Suudi Arabistan'a hacca gitmeyi bekleyen 900 vatandaşının hac planlarını 2021'e erteleme kararı aldı.

Singapur İslami Konseyi hacca gitmek için kayıt olanların yüzde 80'inin 50 yaş üstü ve Covid-19'a yakalanma risklerinin daha fazla olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan henüz bu yılki hac ziyaretleri ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Hac mevsimi Temmuz sonu başlıyor.