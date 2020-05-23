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23.05.2020 - 19:56 | | AA

'Sınırlarımızda bir oldubittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye ve Yunanistan'ın, teknik heyetleri arasında yapılmasını teklif ettiği görüşmeler gerçekleştirildiği takdirde sorunun aşılabileceğini belirterek, "Sınırlarımızda bir oldubittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir." ifadesini kullandı.

'Sınırlarımızda bir oldubittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir'

Aksoy, Yunan tarafının Türkiye-Yunanistan hududuna ilişkin iddiaları hakkındaki Bakanlığa yöneltilen soruya, yazılı cevap verdi.

Sınırlarımızda bir oldubittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir

Yunanistan'ın, 15 Nisan'da Dışişleri Bakanlığına Türkiye-Yunanistan kara hududunun Ferre Kupürü bölgesinde tel çit inşa edeceğini duyurduğunu belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız ilgili kurumlarımızla gerekli koordinasyonu yaptıktan sonra 11 Mayıs'ta Yunanistan'a bir nota vererek, kara hududumuzu ihlal etmemesini, bunun için inşaat alanının koordinatlarını paylaşmasını ve sınır komisyonunun toplanmasını talep etmiştir.

Yunanistan'a aynı zamanda ahdi hududumuzu teşkil eden Meriç Nehri yatağının, hududun belirlendiği tarih olan 1926'dan beri doğal ve yapay nedenlerle önemli ölçüde değiştiği, hududun bu bölgesinde iki ülke arasında mutabık kalınmış hassas koordinatların mevcut olmadığı, bu nedenle iki ülke heyetleri arasında teknik koordinasyon yapılmadan çalışmalara başlanmaması gerektiği bildirilmiştir."

"İhlal, anında önlenmiştir"

Aksoy, bu uyarılara ve iş birliği önerilerine rağmen Yunanistan'ın 13 Mayıs'ta arazi tesviye çalışmalarına başladığını belirterek şunları kaydetti:

"(Yunanistan) Ahdi kara hududumuzu ihlal etmiştir. Bu ihlal, ilgili makamlarımız tarafından gerekli tedbirler alınarak anında önlenmiştir. İki ülkenin teknik heyetleri arasında yapılmasını teklif ettiğimiz görüşmeler gerçekleştirildiği takdirde sorun aşılabilecektir. Sınırlarımızda bir oldubittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (23 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 155 bin 686, can kaybı 4 bin 308 oldu. Son 24 saatte 1491 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 117 bin 602 oldu.
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