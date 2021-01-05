MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 'Siyahların hayatı değerlidir' yazılı flamayı yakan aşırı sağcı gözaltına alındı
ABONE OL
05.01.2021 - 17:19 | | AA

'Siyahların hayatı değerlidir' yazılı flamayı yakan aşırı sağcı gözaltına alındı

ABD'de aşırı sağcı gruplardan 'Proud Boys'un (Gururlu Çocuklar), liderlerinden biri, başkent Washington'daki Asbury Birleşik Metodist Kilisesi'nde asılı "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı flamayı yaktığı için gözaltına alındı.

'Siyahların hayatı değerlidir' yazılı flamayı yakan aşırı sağcı gözaltına alındı

Washington polisi, ABD Kongresinde Joe Biden'ın seçim zaferinin oylanacağı gün düzenlenecek protestoya katılmak için kente gelen Henry Tarrio'yu (36), "mülke zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Tarrio hakkında ayrıca yasa dışı mühimmat taşımak suçlamasıyla yakalama emri bulunduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump taraftarı grup, aralıkta Washington'da düzenledikleri gösteride ırkçılık karşıtı protestocularla karşı karşıya gelmişti. Aktivistlerin Beyaz Saray yakınındaki meydana girmesine izin vermediği grup, gece saatlerinde bölgedeki iki siyahi kilisedeki "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı flamaları çalıp benzinle ateşe vermişti.

Kanada vatandaşı Gavin McInnes'in 2016 yılında kurduğu "Proud Boys" adlı grubun mensupları kendilerini "Batı şovenisti" olarak tanımlıyor.

Trump'ın Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden ile televizyon tartışmasında grubun faaliyetlerini kınamaktan kaçınması ve onlara "Geri çekilin, beklemede kalın" mesajı vermesi tartışmalara yol açmıştı.

Yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybettiVan’da balıkçı arkadaşıyla birlikte pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ. isimli fırıncının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ekipleri harekete geçirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şarampole uçtu! Ekipler zorlu uğraşlar sonucu sürücüyü kurtardı

Şarampole uçtu! Ekipler zorlu uğraşlar sonucu sürücüyü kurtardı

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Son dakika... Tehlike devam ediyor! İzmir'deki artışlar da etkili olmadı

Son dakika... Tehlike devam ediyor! İzmir'deki artışlar da etkili olmadı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet