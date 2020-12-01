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01.12.2020 - 23:41 | | Euronews

Skandal parti Avrupa milletvekilini istifaya götürdü!

Belçika'nın başkenti Brüksel kaçak bir partiye katıldığını itiraf eden Avrupa milletvekili Jazsef Szajer, kişisel sebeplerden dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Skandal parti Avrupa milletvekilini istifaya götürdü!

Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu Brüksel'de, geçtiğimiz cuma akşamı polis bir barda yaptığı baskında, çoğunluğu erkek olan 25 kişinin katıldığı skandal bir partiye son verdi. 

Aralarında diplomatların da bulunduğu toplantıda, Avrupa milletvekili Jozsef Szajer'in de olduğu öğrenildi. Polis ifadesine göre Szajer, olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralandı, daha sonra dokunulmazlık hakkını kullanarak savunma yaptı.

Dosyaya yakın kaynaklar, olay yerinde uyuşturucunun bulunmasına rağmen, savcılığın şüpheliler hakkında takipsizlik kararı aldığını ifade etti.

Szajer, 1994'ten 2002'ye kadar Macar parlamentosunda Fidesz partisinin grup lideriydi. Daha sonra Avrupa Parlamentosu'na seçilerek siyasi kariyerine Brüksel'de devam etti. Ancak, ilk başta ismi açıklanmasa da, Szajer pazar akşamı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

AP: KİŞİLERİN ÖZEL HAYATI BİZİ İLGİLENDİRMEZ

Salı günü, basında çıkan haberlerin ardından milletvekili Jozsef Szajer, yaptığı yazılı açıklamada partiye katıldığını itiraf etti ve özür diledi. Ancak, uyuşturucu kullandığı iddialarını kesin dille reddetti. 

Avrupa Parlamentosu Sözcülüğü ise, konuya ilişkin resmi bir bilgi almadıklarının altını çizerek, kurumun kişilerin özel hayatına değil parlamentodaki faaliyetlerini takip ettiğini açıkladık.

Parlamento sözcüsü, böylesi bir durumda olası cezanın veya yaptırımın üye devletler tarafından karar verildiğini ifade etti.

 

İmdatlarına polis yetiştiTürkiye genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Edirne'de kent sessizliğe bürünürken, polis ekipleri de trafikteki araçlar ve yaya vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında yasağın bitmesine 10 dakika kalan iki öğrencinin, evlerine gidebilmek için yardım istediği polis ekipleri, öğrencileri evlerine bıraktı.
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