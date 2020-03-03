Skandal suçlama

Başbakan Kiryakos Miçotakis’in Dışişleri ve Savunma Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıkalamada skandal ifadeler kullanıldı ve Türkiye’nin, ilk kez ve resmen “insan kaçakçılığı yapmakla“ suçlanması dikkatleri çekti. Atina yönetimi ayrıca, yeni göç dalgası nedeniyle sığınma başvurularını bir aylığına askıya aldı.

Bu arada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel ile birlikte sınıra gidiyor. Michel Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yunanistan’ın Avrupa sınırlarını korumasına destek vermek ve son durumu yakından izlemek için salı günü Başbakan Miçotakis ile birlikte Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğim” dedi. Miçotakis ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yunanistan sınırları Avrupa’nın dış sınırıdır. Onları koruyacağız. Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel ile Türkiye-Yunanistan Meriç sınırını ziyaret edeceğiz. Yunanistan’a giriş yapmaya çalışmayın. Geri döneceksiniz” ifadesini kullandı.

Öte yandan BBC’nin sınırın Yunanistan tarafından yaptığı haberde, Türkiye’den geçen sığınmacılarla konuşuldu. Yunanistan’da kalmak istemediklerini, aileleri için Almanya’ya gitmek istediklerini söyleyen sığınmacılar daha sonra Yunan görevlilerin müdahalesiyle karşılaştı. Yüzü kapalı Yunan görevliler, plakasız bir minibüsle mültecileri topladı.