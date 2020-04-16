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16.04.2020 - 11:09 |

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar öldürülüyor!

Nijerya'da güvenlik güçlerinin yeni tip corona virüs salgını nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdüğü ileri sürüldü.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar öldürülüyor!

İnsan Hakları Ulusal Komisyonu (NHRC) tarafından yayımlanan raporda, corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, Nijerya'nın bazı eyaletlerine uygulanan sokağa çıkma yasağının uygulanması çerçevesinde güvenlik güçlerinin son 2 haftada 18 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Raporda, güvenlik güçlerinin Kaduna eyaletinde 12, Abia eyaletinde 2, Delta, Niger, Ebonyi ve Katsina eyaletlerinde ise birer kişiyi öldürdüğü kaydedildi.

YASAĞA UYMAYAN ONLARCA KİŞİYE İŞKENCE

Güvenlik güçlerinin yasağı uymayan 33 kişiye de işkence yaptığı ve olaylarda çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ülkede şimdiye kadar 373 koronavirüs vakası görülürken 11 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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