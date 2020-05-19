MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Sokak partisi düzenleyen gruba polis baskını
ABONE OL
19.05.2020 - 11:07 | | DHA

Sokak partisi düzenleyen gruba polis baskını

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD’nin Florida eyaletinde yasağa rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan binlerce kişi iki ayrı sokak partisinde buluştu. Polis helikopterinin de havadan görüntülediği operasyonda, grubu dağıtmak isteyen polise ateş açıldı.

Sokak partisi düzenleyen gruba polis baskını

Corona virüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’nin Florida eyaletinde binlerce kişi sokak partisinde buluştu. DeLand şehrindeki açık hava partisine katılan binlerce kişiye polis ekipleri akşam saatlerinde müdahale etti. Volusia İlçesi Şerif Ofisi’nin şüphelendiği iki kişinin silahlı yakalamasının ardından sorgulama devam ederken, polis ekipleri 3 bin kişinin şehrin farkı noktalarında parti düzenlendiğini ortaya çıkardı.

PARTİDE 1500 KİŞİ TOPLANDI

Polis helikopterinin de kullanıldığı operasyonda binlerce kişi sokakta ve evlerin içerisinde görüntülenirken, olay yerine giden emniyet güçleri kalabalığı dağıttı. Sadece bir sokakta onlarca araç olduğu görülmüş ve yüzlerce kişi parti yapmak üzere toplanmıştı. Polis kalabalığa operasyon düzenledi, izinsiz grup dağıtıldı. Şerif Michael J. Chitwood yaptığı açıklamada, “Burada bu gece meydana gelen davranış tehlikeli, anlamsız, kabul edilemez ve toplumumuz için utanç vericidir. Bunu asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kalabalığı dağıtmak isteyen polis ve grup arasında silahlı çatışma çıktı. İki polis olay yerinde yaralandı.

FLORIDA İLK 9’DE YER ALIYOR

ABD’de corona virüsün en çok görüldüğü 9’uncu eyalet Florida’da 50 bine yakın pozitif koronavirüs vakası bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti.

Bursa'da 20 dönümlük alana dev Atatürk imzasıBursa'nın Gemlik ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehrin hakim tepesine 30 kamyon taş kullanılarak 20 dönümlük alanda dev Atatürk imzası oluşturuldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Market ve bakkallar bugün açık mı? 19 Mayıs Market ve bakkallar bugün saat kaça kadar açık?

Market ve bakkallar bugün açık mı? 19 Mayıs Market ve bakkallar bugün saat kaça kadar açık?

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

En güzel 19 Mayıs mesajları ve Atatürk sözleri! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları için en güzel seçenekler

En güzel 19 Mayıs mesajları ve Atatürk sözleri! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları için en güzel seçenekler

Sıradaki Haber