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08.08.2020 - 16:42 | | İHA

Son 3 ayın en yükseği... Almanya’da koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor

Almanya'da korona virüs vakalarında artış devam ederken 24 saatte kaydedilen vaka sayısı son 3 ayın ardından binli sayılara yükseldi.

Son 3 ayın en yükseği... Almanya’da koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor

Almanya'daki korona virüs rakamlarında son 3 ayın ardından binli sayılara ulaşıldı. Alman hükümetinin salgın hastalıklarla mücadeledeki bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü’nün yayınladığı raporda ülke genelinde son 24 saatte bin 122 vaka tespit edildiği açıklandı. 7 Mayıs tarihinden sonra kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı bildirildi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof.Lothar Wieler ise yaşanan artışın sosyal mesafe ile hijyen kuralları başta olmak üzere pandemiyle mücadele kurallarına uyulmamasından kaynaklı olduğunu söyledi.

Almanya’da vaka sayılarının artmasının ardından ülke genelinde salgınla ilgili tedbirler yeniden gözden geçirmeye başlandı. Bazı eyaletler tedbirleri arttırarak yasakları ihlal edenler hakkında cezaları arttırmaya başladı. Ülke genelinde vaka sayısındaki artışın tedirgin ettiğini açıklayan Virologlar, gelişmelerin sıkı yerel tedbirlerle kontrol altına alınmasının zor olduğunu ülke genelinde genel tedbirlerin alınmasını talep etti.

Ülke genelindeki korona vaka sayısı 216 bin 315 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 254 olarak açıklandı.

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