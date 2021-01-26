Son dakika... 100 bini aştı! İngiliz Başbakan açıklama yaptı...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sevdiklerine kaybedenlere baş sağlığı dileyerek en derin üzüntülerini iletti.

"100 bin rakamını aşmanın verdiği acıyı tarif etmek mümkün değil" diyen Johnson, "Bu kriz bittiğinde, tüm kayıplarımızı hatırlayacağımıza söz verelim. Aşılar bizi bu virüsten kurtardığında bundan ders almış olmalıyız. O zamana kadar bu hastalığı yenmek için beraber çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 89 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 746'ya yükseldi.

Son 24 saatte 1631 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 100 bin 162'ye çıktı. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 6 milyon 853 bin 327'ye ulaşırken, bunlardan 472 bin 446'sına ikinci doz aşı da yapıldı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 561 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 4 bin 32'si yoğun bakımda bulunuyor.

Bir günde 542 bin 893 test yapılırken test sayısı mükerrerler dahil 66 milyon 42 bin 967 oldu.