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28.11.2020 - 16:34 | | DHA

Son dakika... 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı!

Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) başkenti Abu Dabide bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla yıkıldı. Kontrollü yıkım anları saniye saniye kaydedildi.

Dev gökdelen patlayıcıyla yıkıldı
Dev gökdelen patlayıcıyla yıkıldı
Dev gökdelen patlayıcıyla yıkıldı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabide bulunan toplamda 4 bloktan oluşan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla kontrollü şekilde yıkıldı. 18 bin sondaj deliğine yerleştirilen patlayıcıların aktif hale getirilmesiyle gökdelenin 10 saniyede tamamen yıkıldığı görüldü. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Son dakika... 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı!Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabide bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla yıkıldı. Kontrollü yıkım anları saniye saniye kaydedildi.
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