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20.11.2020 - 07:26 | | AA

Son dakika... 27 yıl sonra bir ilk! Azerbaycan ordusu girdi

Gelen son dakika haberine göre, Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi.

Son dakika... 27 yıl sonra bir ilk! Azerbaycan ordusu girdi

Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği duyuruldu.

Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı.

İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Ağdam kent merkezi ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumda kalmıştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

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