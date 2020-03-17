Son dakika | Dışişleri Bakanı açıkladı! 3 bin 614 kişi Türkiye'ye dönüyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Türklere ilişkin yeni bilgiler verdi.

3 bin 614 Türk vatandaşının diplomatik misyonlara başvurduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'ye dönüşte 14 gün karantina uygulanacağını söyledi.

THY'nin 34 seferiyle Türkiye'ye getirilecek kafiledeki kişiler, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacak.

Bakan Çavuşoğlu, "Fas uçuşları durdurmayı erkene aldı, 1500 vatandaşımız için görüşüyoruz, bu vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.