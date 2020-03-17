17.03.2020 - 11:08 | | milliyet.com.tr
Son dakika | Dışişleri Bakanı açıkladı! 3 bin 614 kişi Türkiye'ye dönüyor!
Avrupa'dan Türkiye'ye tahliye edileceklerin sayısının kesinleştiğini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, söz konusu kafilenin 14 gün karantina altında kalacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Türklere ilişkin yeni bilgiler verdi.
3 bin 614 Türk vatandaşının diplomatik misyonlara başvurduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'ye dönüşte 14 gün karantina uygulanacağını söyledi.
THY'nin 34 seferiyle Türkiye'ye getirilecek kafiledeki kişiler, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacak.
Bakan Çavuşoğlu, "Fas uçuşları durdurmayı erkene aldı, 1500 vatandaşımız için görüşüyoruz, bu vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilirSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı. Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" açıklamasını yaptı.