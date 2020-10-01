Son dakika...Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom

Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşını anbean canlı blogla aktarıyoruz.

12.00 Ermenistan'ın Gorus ilinden, çatışmaların devam ettiği Azerbaycan topraklarına füze atışı gerçekleştirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ültimatom verevek, "1 Ekim günü Ermenistan Azerbaycan’daki Gorus bölgesine ateş açtımıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz." açıklamasında bulundu.

11:40 : Azerbaycan, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar paylaştı. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.

10:40 : Ermenistan ordusu, bölgede görev yapan gazetecileri de hedef almaya devam ediyor. Çatışmaların başladığı 27 Eylül'de AA ve TRT ekiplerinin çekim yaptığı sivil yerleşim bölgesinin çok yakınına havan topu isabet etmesinden bu yana çok sayıda gazeteci hayati tehlike atlattığı bildirildi.

Farklı bölgelere yönelik saldırılarda ARB TV, Hazar TV, İctimai TV, SPACE TV, ATV, BAKU TV, AZERTAC, APA Haber Ajansı ve Turan Haber Ajansı gibi televizyon ve haber ajansları çalışanlarının görev yaptığı bölgelere Ermenistan ordusunun attığı mermiler isabet etti.

10:00 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait bir topçu bataryasının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurulan noktada Ermenistanlı askerlerin kaçtığı görülüyor.

09:45 : Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter iline yaptığı top atışı nedeniyle 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği doğrulandı. Açıklamada, saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısının 16'ya, yaralı sayısının 55'e yükseldiği belirtildi.

09:00 : Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu. Terter bölgesindeki yapıların zarar gördüğünü gözler önüne seren fotoğraflar paylaşıldı.

Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda tren istasyonunun da ağır hasar aldığı belirtildi.

07:30 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, gece boyunca birliklerin, işgal altındaki topraklardaki Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.

Bakanlık, Ermenistan mevzilerine yapılan top atışlarının ve bir askeri konvoyun havadan vurulma anlarının görüntülerini de paylaştı.