Son dakika... 8 ülkede 50 Türk öldü!

Yeryüzünde corona virüs vakaları bir günde 60 bini aşarak tüyler ürperten bir rekor kırdı, 24 saatte 2 bin 791 insan can verdi. Bir günde Güney Afrika, Nikaragua, Özbekistan, Kenya, Venezuela, Kazakistan, Honduras gibi ülkelerde ilk ölümler de gerçekleşti. Corona virüs salgınında tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

12.30 : İran'da can kayıpları 144 artışla 2 bin 378'e yükseldi. Ülkede son bir günde 2 bin 916 test pozitif sonuç verdi, vakalar da 32 bin 322'ye ulaştı.

11.45 : Rusya'da bir günde konulan 196 tanıyla vakalar 1036'ya çıktı, bu rakam ülkedeki en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

11.40 : Dışişleri Bakanlığı: Sekiz ayrı ülkede 50 Türk vatandaşı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Maalesef sayı artıyor. Bugün itibarıyla bize intikal eden bilgilere göre sekiz farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde sonuçları pozitif çıkan vatandaşımız var. 151 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz" dedi.

11.25 : ABD'nin Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakanlığının Twitter hesabında, ülkeye özellikle Covid-19 konusunda çalışma yapan sağlık görevlilerini iş veya ziyaret amaçlı (H veya J) vize başvurusunda bulunmaya teşvik ettiklerini belirten bir mesaj paylaşıldı. Bu özelliklere sahip kişilerin en yakın ABD elçilik veya konsolosluklarına başvurmaları istendi.

Dünya Sağlık Örgütü, ABD'nin corona virüs salgınında yeni merkez olabileceği uyarısında bulunmuştu. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD koronavirüs salgınının yeni merkez üssü oldu. Yeni veriler, ABD'deki vaka sayısının 85 bin 991 olduğunu gösteriyor. Vakaların büyük kısmı New York'ta. Ülkede Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 1300'e yaklaştı.

11.00 : Almanya, İtalya ile dayanışma amacıyla 47 corona virüs hastasını ülkeye transfer etti. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Çünkü, İtalyan dostlarımızın yanındayız. Bunu ancak birlikte yönetebiliriz" dedi.

09.55 : Güney Afrika'da corona virüsten ilk ölümler kayda geçti. Vakaların 1000'i geçtiği ülkede Sağlık Bakanlığı iki hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

08.15 : Gece yarısı Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Çin'in verdiği corona virüs verilerine güvenmediğini ima eden ABD Başkanı Trump, "Çin'deki rakamları bilmiyoruz. Bu rakamlar Çin veriyor" dedi.

Sabah saatlerinde Çinli mevkidaşı Şi Jinping ile görüşen Trump, bu kez Twitter'dan "Çin Devlet Başkanı Şi ile çok iyi bir görüşmeyi tamamladım. Dünyamızın büyük bölümünü tahrip eden corona virüsü detaylı şekilde konuştuk. Çin birçok şey yaşadı ve virüse dair güçlü bir anlayış kazandı. Birlikte, yakın bir çalışma içindeyiz. Saygı duyuyorum!" mesajını paylaştı.

Çin lideri Şi ise, Trump'a Pekin'in salgının başından bu yana şeffaf olduğunu söyledi, "Çin ve ABD virüsle birlikte mücadele etmeli" mesajı verdi.

Çin'in salgınla mücadeleye destek için sağlık ekibi gönderdiği ülkeler arasında ABD de var.

08.00 : Özbekistan, corona virüsten ilk ölümün gerçekleştiği bir başka ülke oldu. Birçok şehrini karantinaya alan Orta Asya ülkesinde hayatını kaybeden ilk kurban, 72 yaşındaki bir erkek. 83 kişiye corona virüsün bulaştığı ülkede, hastaların 11'i doktor ve sağlık çalışanı.

07.05 : ABD ordusu, Filipinler'le her yıl yaptığı geleneksel tatbikatları iptal etti.





06.35 : Avustralya'da ülkeye dönen herkes otellerde iki hafta karantinada tutulacak.

Başbakanı Scott Morrison, yolcuların evlerine gitmeden önce hangi havalimanına indilerse o şehirde karantinaya alınacaklarını açıkladı: "Eğer evleri Güney Avustralya'da, Perth’te ya da Tazmanya'daysa ve Melbourne’a (Melbourne Havalimanına) geldiyseler, Melbourne’da karantinaya alınacaklar. Sydney'de ise Sydney'de alınacaklar."

Avustralya'da karantinadakileri askeri birlikler polisle birlikte denetleyecek.

05.50 : Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin ve kabine üyeleri, iki aylık maaşlarını corona virüs savaşı için bağışladı.

04.15 : Haftalar önce corona virüsün en hızlı yayıldığı ülke olan Güney Kore, bugün salgını kontrol altına almış görünüyor. Her gün 20 bini aşkın testin yapıldığı ülkede, son 24 saatte yalnızca 91 yeni vaka belirlendi ve Covid-19 hastalarının sayısı 9 bin 332 oldu.

04.05 : Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da ilk ölüm kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı, HIV hastası olan kurbanın birçok rahatsızlığı olduğunu bildiriyor.

03.20 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin, bugün 55 tanı konulduğunu bildirdi ve ülkedeki vakalar 81 bin 340'a ulaştı. Çin'den gelen korkutucu bilgi ise, üç günün ardından bir kez daha Çinliler arasında corona virüs bulaştığının tespit edilmesi. Pekin yönetimi, üç gündür yalnızca ülkeye gelen yabancılarda virüse rastlandığını duyurmuştu.

02.45 : Orta Amerika ülkesi Panama'da Covid-19 vakaları 116 artışla 674'e çıktı. 83 hastanın yoğun bakımda olduğu Panama'da dokuz can kaybı var.





01.00 : Güney Amerika ülkesi Venezuela'da corona virüsten ilk ölümün gerçekleştiğini devlet televizyonu duyurdu. Yaşamını yitiren kurban, 47 yaşındaki bir akciğer hastası.

00.50 : Reuters haber ajansı: ABD, corona virüs vakalarında Çin'i geçerek dünyada ilk sıraya yerleşti.

ABD'deki bir market sahibi, bir kadının yiyeceklerin üzerine kasten öksürmesi üzerine 35 bin dolar değerindeki ürünü çöpe attı. Pensilvanya'daki Hanover kasabasında bir market zincirinde gerçekleşen olayda, müşterinin kasıtlı olarak ürünlerin üzerine öksürdüğü kamera kayıtlarına yansıdı.



Market sahibi corona virüs korkusuyla ürünleri çöpe atarken, kadın polis tarafından tutuklandı.

00.00 : Dünyadaki dengeleri alt üst eden corona virüs salgınını video konferans yöntemiyle görüşen G-20 liderleri, bir yandan insan hayatını kurtarmak için gereken tüm önlemleri finanse etme ve uygulama, diğer yandansa krizin yol açtığı ekonomik ve sosyal hasarı en aza indirgeme taahhüdünde bulundu. Liderler ayrıca uluslararası ticarete gereksiz müdahalelerden kaçınacaklarını kaydetti.

90 dakikalık telekonferans görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada, "Bu ortak tehdide karşı birlik içinde bir cephe oluşturma taahhüdünde bulunuyoruz" denildi.

G-20 liderleri, ayrıca özellikle Afrika kıtasında ekonomisi kırılgan olan ülkelere ve mültecilere dikkat çekti ve küresel mali güvenlik ağlarını ve ulusal sağlık sistemlerini güçlendirmek gerektiğini vurguladı.