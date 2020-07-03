03.07.2020 - 14:17 | | DHA
Son dakika... AB corona virüs tedavisinde remdevisir kullanımını onayladı
Son dakika haberine göre, Avrupa Birliği (AB) corona virüs (Covid-19) tedavisinde Amerikan ilaç firması Gilead tarafından üretilen remdesivir'in kullanımını onayladı.
Avrupa Birliği (AB) corona virüs (Covid-19) tedavisinde Amerikan ilaç firması Gilead tarafından üretilen remdesivir'in kullanımını onayladı.
Pilav gününde koronavirüs herkese bulaştı!Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi’nde yaşayan Afganistan uyruklu aileler, yeni doğan bebeğinin ailesini kutlamak için bir araya gelip, geleneksel olan pilav günü yaptı. Aynı mahallede oturan 15 kişide koronavirüs tespit edilirken, 10 ev de kurul kararıyla karantinaya alındı. Huzur Mahalle Muhtarı Refik Özaydın, Afganların yeni doğan bebeği görmek ve kutlamak için bir araya gelerek pilav günü yaptığını ve koronavirüsün bu toplu yenen yemekten sonra yayıldığını söyledi.