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15.10.2020 - 17:36 | | milliyet.com.tr

Son dakika...AB Komisyonu Başkanı koronavirüs şüphesi nedeniyle zirveyi terk etti!

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs şüphesi nedeniyle Brüksel'de düzenlenen AB zirvesini terk etti.

Son dakika...AB Komisyonu Başkanı koronavirüs şüphesi nedeniyle zirveyi terk etti!

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs şüphesi nedeniyle Brüksel'de düzenlenen AB zirvesini yarım saat bile geçmeden terk etti.

Leyen'in koronavirüs testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği ve karantinaya gittiği öğrenildi.

Twitter'dan paylaştığı mesajda kendi testinin negatif çıktığını ancak önlem olarak kendini izole etmek üzere karantinaya girmek için acilen toplantıyı terk ettiğini söyledi.

 

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