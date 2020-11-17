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17.11.2020 - 19:39 | | AA

Son dakika... AB, Libya'da yapılması kararlaştırılan seçimleri memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB) Libya Delegasyonu Başkanı Jose Antonio Sabadell, AB'nin Libya'da yapılacak seçimlerin destekçisi olduğunu açıkladı.

Son dakika... AB, Libya'da yapılması kararlaştırılan seçimleri memnuniyetle karşıladı

 

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Serrac, AB Libya Delegasyonu Başkanı Sabadell ve AB'nin BM Güvenlik Konseyinin silah ambargosunun denetlenmesi için başlattığı "İrini" operasyonu komutanı Tuğamiral Fabio Agostini ile bir araya geldi. 

Görüşmede, AB'nin Libya'da yapılacak seçimlerin destekçisi olduğunu belirten Sabadell, Başbakan Serrac'ın ülkesinin güvenlik ve istikrarı için sarf ettiği çabadan ve Libya hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Berlin Konferansı sonuçlarına bağlılığından övgüyle söz etti. 

Serrac da AB'nin Libya'da barış sürecine ve seçimlere verdiği destek ve çabalarını takdir ettiklerini belirtti. 

Libya hükümetinin ülkedeki durumun düzeltilmesinde ulusal ilkelere bağlı kaldığını dile getiren Serrac, hükümetin sivil ve modern bir devletin inşasına öncülük ettiğini vurguladı. 

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Tunus'un başkentinde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, ülkedeki seçimlerin Libya'nın bağımsızlık günü 24 Aralık 2021'de yapılması üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

 

 

 

 

Muhabir : Muhammed SemizYayınlayan : Hacer Bal

17.11.2020 19:31:44

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