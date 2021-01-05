Son dakika... ABD açıkladı! Siber saldırının arkasında Rusya var

ABD Ulusal İstihbarat Birimi Başkanı, saldırının arkasında Rus aktörlerini olduğunu belirtti.

ABD güvenlik ve istihbarat birimleri, ilk saldırıdan sonraki takip saldırısında 10'dan daha az hükümet birimin saldırıdan etkilendiğini açıkladı.

ABD'de Hazine, Ticaret, İç Güvenlik bakanlıkları başta olmak üzere birçok kuruma yönelik siber saldırı düzenlenmişti.

Bilgisayar korsanlarının, ABD Enerji Bakanlığı ve nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin ağlarına da erişmiş olduğu ortaya çıkmıştı.

Amerikan medyasına konuşan Amerikalı yetkililer, birçok ABD kurumuna siber saldırı düzenleyen korsanların, ABD Enerji Bakanlığının ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin bilgisayar ağlarına da eriştiğine ilişkin belirtiler olduğunu açıkladı.

ABD KURUMLARINA YÖNELİK SİBER SALDIRI SENATO'NUN GÜNDEMİNDE

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Inhofe ile Kıdemli Üyesi Demokrat Jack Reed, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların "ciddi, karmaşık ve devam etmekte" olduğunu açıkladı.

ABD'de nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi başta olmak üzere birçok bakanlık federal kuruma yönelik gerçekleştirilen siber saldırı girişimi, infial yaratmaya devam ediyor.

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Inhofe ile Komitenin Kıdemli Üyesi Demokrat Reed, konuyla ilgili yönetim yetkililerinden aldıkları brifingden sonra ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'ye karşı, ciddi, karmaşık ve devam eden siber saldırı konusunda ilk bilgileri aldık. Federal kurumlar ve büyük şirketler dahil, ABD'nin siber savunma sistemlerini ihlal eden büyük siber korsanlık girişimi hakkında daha bilmediğimiz çok şey var. Ancak siber erişimin devam ettiğini ve Rus istihbarat operasyonunun izlerini taşıdığını biliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İki senatör, ABD yönetimine, bu girişime karşı gerekli adımları atması çağrısında bulunurken ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin siber güvenlik kabiliyetini geliştirmek için ayrılan fon ile Kongre'den geçen hafta geçen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı bir an önce onaylaması gerektiğini vurguladı.

KANITLAR VAR

ABD'li medya organizasyonu Politico'nun konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Enerji Departmanı ve ülkenin nükleer silah deposunu yöneten Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin, bilgisayar korsanlarının sistemlerine eriştiğine dair kanıtları olduğunu yazdı.

MICROSOFT'A DA ERİŞTİLER

Microsoft'a da Solarwinds yazılımından faydalanılarak erişildi. Kaynaklar, Microsoft ürünlerinin diğer ürünleri 'ele geçirmek' için bilgisayar korsanlarınca kullanıldığını öne sürdü. Şirket daha sonra bunu kabul etti.