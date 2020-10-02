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02.10.2020 - 08:27 | | AA/milliyet.com.tr

Son dakika: ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump danışmanının koronavirüse yakalanmasının ardından kendini karantinaya aldığını duyurmuştu. Trump yaptığı son açıklamada eşi ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Trump, başkanlık yarışındaki rakibi Joe Biden ile, koronavirüse karşı "maske taktığı gerekçesiyle" dalga geçiyordu. Trump ve Biden 15 Ekim'de ikinci başkanlık tartışmasında karşı karşıya gelecekti.

Son dakika: ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı

BEYAZ SARAY'DAN "BAŞKAN'IN SAĞLIĞI İYİ DURUMDA" AÇIKLAMASI

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadeleri kullanıldı.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

TRUMP, BIDEN İLE DALGA GEÇİYORDU

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden'la koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemi olarak maske taktığını için dalga geçmişti. Trump, Biden için "Onun kadar maske takmayı seveni görmedim, psikiyatrist olsam büyük sorunları olduğunu söylerdim" demişti.  

 

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