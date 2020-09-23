23.09.2020 - 20:32 |
Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması
Gelen bir son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmek için başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Taksim'de genç kadını dakikalarca takip etmiştiTaksim İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla polisler tarafından suçüstü yakalanıp serbest bırakılan ancak ertesi gün şikayetçi olmak üzere geldiği adliyede gözaltına alındıktan sonra tutuklanan S.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şüpheli S.T. hakkında "cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.