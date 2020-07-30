Son dakika... ABD Los Angeles'ta deprem

Pasifik Ateş Çemberi fay hattında yer alan ABD'nin batı yakası şehirlerinden Los Angeles, yerel saatle sabaha karşı 04.29'da depremle uyandı.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre yerin yalnızca 2 kilometre altında gerçekleşen ve merkez üssü Pacoima olan sarsıntı, geniş bir alanda hissedildi. Kuzey Hollywood ve Sherman Oaks sakinleri depremi hissettiklerini bildiriyor.

Yataklarından korkuyla kalkanlar yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşırken, bazıları telefonlarına alarm mesajı gelmediğini aktarıyor. Bir kullanıcı ise, deprem başladıktan sonra telefonuna alarm mesajı düştüğünü söyledi.

Reuters, dokuz dakika sonra bu kez aynı bölgede 3.3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha olduğunu bildiriyor.

Tarihi depremlere ev sahipliği yapan Los Angeles'ın bağlı olduğu California, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.