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29.05.2020 - 14:51 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD polisi çıldırdı! CNN muhabirine canlı yayında ters kelepçe...

Çatışmalarla savaş alanına dönen Minneapolis'teki gösterileri takip eden muhabir Omar Jimenez ve ekibi, kameralar önünde gözaltına alınıp kelepçelendi.

Son dakika... ABD polisi çıldırdı! CNN muhabirine canlı yayında ters kelepçe...

George Floyd'un polisler tarafından Minneapolis kentinde öldürülmesiyle çalkalanan ABD'de, ülke çapına yayılan protestolarda bugün CNN International muhabiri canlı yayın yaparken gözaltına alındı.

Ünlü yayın kuruluşunun muhabiri Omar Jimenez'e, polislere kimlik kartını göstermesine rağmen ters kelepçe takıldı. CNN seyircileri, gözaltını canlı yayında izledi. 

Polisler ayrıca Jimenez'le birlikte sokakta olan kameraman ve haber yapımcısını da aynı şekilde gözaltına aldı.

Son dakika... ABD polisi çıldırdı CNN muhabirine canlı yayında ters kelepçe...


CNN kameraları gözaltı işlemini kayda alırken, yayın kuruluşu resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak habercilerin derhal serbest bırakılmasını istedi. CNN, gözaltının anayasal hakların ihlali olduğunu söylüyor.

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