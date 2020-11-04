Son dakika! ABD seçim sonuçları son durum ne, sonuçlar saat kaçta açıklanacak? Kim kazandı, kim önde?

Tüm dünyanın gözü ABD'deki başkanlık seçiminde... Joe Biden ile Donald Trump Amerika'nın başkanı olmak için yarışıyor. Türkiye'deki vatandaşlar da ABD başkanlık seçimine büyük ilgi gösteriyor. Hangi liderin önde olduğu merak konusu olmuş durumda... Sık sık sorulan sorular ise ABD (Amerika) başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? şeklinde... İşte detaylar...

ABD SEÇİM SONUÇLARI TSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABDde halk 46'ıncı başkanını seçmek üzere seçim merkezlerine gitmeye devam ediyor. Ülkede birçok eyalette, sandıkların kapanma saatleri Türkiye saatine göre farklılık gösteriyor. Indiana ve Kentuckydeki sandıklar, Türkiye saati ile 02.00de ilk kapanacak sandıklar olacak.

ABDde tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Bidenın yarıştığı seçimde, her eyalette sandıkların kapatılma saatleri farklı. Türkiye saati ile 02.00'de, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erecek. Diğer eyaletlerde ise oy verme işleminin sona erme saatleri şu şekilde:

Georgia, Güney Karolina, New Hampshire - TSİ 03.00

Ohio, Kuzey Karolina TSİ 03.30

Florida, Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama- TSİ 04.00

Texas, New York, Arizona, Colorado, Minnesota, Wisconsin- TSİ 05.00

Nevada, Iowa, Utah- TSİ 06.00

Washington, Oregon, Kaliforniya- TSİ 07.00

Alaska, Hawaii- TSİ 08.00

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İLK SANDIKTAN BIDEN ÇIKTI

Kanada sınırındaki kasabada yalnızca 5 seçmen oy kullandı. Oyların tamamını Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Böylelikle uzun seçim maratonundaki ilk zafer Biden’ın oldu.

İKİNCİ SANDIKTA TRUMP ÖNDE

Eyallette seçim sonuçları belli olan ikinci nokta ise Millsfield oldu. Gece yarısı oylaması geleneğinin 60. yılını kutlayan kasabaya Trump damga vurdu. Sandıktan çıkan 21 oydan 16’sını Trump, 5’ini ise Biden aldı.

OY SAYISI DEĞİL DELEGE SAYISI ÖNEMLİ

ABD vatandaşları bugün görevdeki Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump (74) ile Demokrat aday Joe Biden (77) arasında karar vermek için sandık başına gidiyor. Başkanlık seçimlerinde koronavirüs salgını nedeniyle posta yoluyla oy verme işlemi daha önce başlamıştı ve bugün devam eden oy verme işlemi ise sandık başında fiziki olarak seçmenlerin oy vermesini kapsıyor. İki aşamalı seçimde, 538 delege bulunan Seçici Kurul’dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.