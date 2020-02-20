Son dakika... ABD ve Ruslar Suriye'de bir kez daha kapıştı! Olay görüntüler

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ilk kez geçtiğimiz haftalarda ilk kez karşı karşıya gelen ABD ve Rus askerleri, bu kez yolda it dalaşına girdi.

Yerel kaynakların paylaştığı videoda, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de çevresinde devriye gezen Rus ve Amerikan birlikleri görülüyor.

Rus devriye aracı önündeki Amerikan zırhlısını hızla geçerek bir sonrakini hedef olarak belirliyor. Amerikan zırhlısı ise, sağından geçmeye çalışan Rus aracının şarampole doğru sıkıştırıyor ve yoldan çıkmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Kamışlı'da devriye gezen ABD askerlerinin önü sivil giyimli rejim unsurları tarafından kesilmiş, bunun üzerine Amerikan savaş uçakları iki rejim noktasını vurmuştu.

İDLİB YAKINLARINDA PATLAMA SESLERİ

Gerilim noktası İdlib'de ise gece saatlerinde patlama sesleri duyuldu. Rejim güçlerinin kontrol ettiği Lazkiye, Ceble ve Kardaha'da patlamaların olduğu bildiriliyor.

Suriye devlet televizyonu, Ceble'deki roket saldırılarının hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler ise, İdlib'deki insani durumun giderek ağırlaştığını belirtiyor. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli hiçbir yer kalmadığını söyledi.

Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İdlib'de yaşanan yıkımının boyunun kat ve kat arttığını ve son 15 günde hava ve kara saldırıları nedeniyle en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölgede 900 binden fazla kişinin dondurucu hava koşullarında yürüyerek ya da kamyonetlerin arkasında çatışmalardan kaçtığını belirten Lowcock, ''Güvende olacaklarını düşündükleri daha kalabalık yerlere kaçıyorlar ancak İdlib'de hiçbir şey güvenli değil. İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli bir yer kalmadı.'' dedi.

Yaklaşık 50 bin kişinin ağaçların altında ve açık alanlarda barındığını vurgulayan Lowcock, ''Bebeklerin, küçük çocukların soğuktan öldüğüne dair günlük haberler geliyor. Savaş bölgesinden kaçıp da bebeklerinin soğuktan donarak öldüğünü gören ailelerin acısını bir düşünün.'' diye konuştu