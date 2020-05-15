Son dakika... ABD'de 6.4 büyüklüğünde deprem!

ABD'nin Nevada eyaletinde yerel saatle 04.03'te bir deprem oldu. 6.4 büyüklüğündeki depremin geniş bir alanda hissedildiği bildiriliyor. Sarsıntı yerin yalnızca sekiz kilometre altında gerçekleşti.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Nevada'ya bağlı Tonopah kasabasına 57 kilometre mesafede olduğunu bildiriyor.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre ise, 55 bin nüfuslu Carson City sarsıntının merkez üssüne 198 kilometre uzaklıkta.

USGS verilerine göre, sarsıntı güneydeki Nellis Hava Üssü ve batıdaki Sierra Nevada Dağları'na kadar geniş bir alanı salladı.

6.4'lük depremin ardından aynı bölgede 4.9, 4.4, 4 ve 3.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.