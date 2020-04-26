26.04.2020 - 17:15 | | AA
Son dakika... ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 53 bin 934'e yükseldi
Gelen son dakika haberine göre, ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934'e yükseldi.
En acı kare! Aynı aileden 4 kişi yan yana...Manisa'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında mera tartışması nedeniyle çıkan kavgada öldürülen Halil Mısırlı (63), eşi Halime Mısırlı (64) ile çocukları Halil İbrahim Mısırlı (40) ve Hasan Mısırlı'nın (41) cenazeleri, yaşadıkları kırsal Eldelek Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.