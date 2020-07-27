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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... ABD'de coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bine yaklaştı!
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27.07.2020 - 17:40 | | AA

Son dakika... ABD'de coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bine yaklaştı!

Gelen bir son dakika haberine göre, ABD'de yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artışla 149 bin 856'ya yükseldi.

Son dakika... ABD'de coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bine yaklaştı!

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke  olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre,  ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 155 artarak 4 milyon 373  bin 579'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 449  artışla 149 bin 856'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 90  bini, test yapılan kişi sayısı da 54 milyon 234 bini geçti.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2  milyon 419 bin 901 vakayla Brezilya ve 1 milyon 464 bin 991 vakayla Hindistan  izliyor.

ABD genelinde ise 460 bine yakın vaka ile California Kovid-19'dan en  fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 440 bine yakın vakayla New York ve 424 bine yakın  vakayla Florida takip ediyor.

 

 

Kocaeli'de maske takmasını isteyen mağaza müdürünü dövdüSon dakik gelen habere göre; Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, mağaza müdürü Salih Ergün maske takmasını istediği müşterinin saldırısına uğradı. Başına askı demiri ile darbe alan Salih Ergün tedaviye alındı.
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