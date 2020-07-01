01.07.2020 - 11:16 | | DHA
Son dakika... ABD’de eğitim uçuşu yapan F-16 düştü!
Son dakika haberine göre, ABD’de eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
ABD’nin South Carolina eyaletindeki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü’nden kalkan bir F-16 savaş uçağının düştüğü açıklandı.
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-16CM tipi uçağın rutin eğitim uçuşunda olduğu belirtildi.
Pilotun durumu hakkında henüz bilgi verilmezken, kazanın sebebinin incelendiği ifade edildi.
Son dakika... İkra Nur'un ilk otopsi raporu belli oldu! Minik kızın boğulma sonucu öldüğü belirlendiGelen bir son dakika haberine göre, Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırıyor.