20.05.2020 - 08:03 | | AA
Son dakika | ABD’de F-35 uçağı düştü! Eglin Üssü'nde düşen ikinci uçak...
Geçen hafta düşen F-22 uçağının ardından Florida’daki Eglin Üssü'nde düşen ikinci uçak oldu
ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-35A tipi savaş uçağının Florida’da düştüğü bildirildi. Florida’da Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, 58. filoya bağlı F-35A uçağının rutin bir uçuş sırasında yerel saatle 21:30 sularında inmek üzere iken düştüğü kaydedildi.
Uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Geçen hafta da aynı üsten havalanan bir F-22 Raptor tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü.
ABD Hava Kuvvetlerinin en pahalı uçaklarının aynı üste kısa bir süre aralıkla düşmesi dikkat çekti.