Son dakika: ABD'de silahlı saldırı: En az 1 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Illinois eyaletinin Rockford kentinde meydana gelen olayda, saldırganın Super 8 adlı motele saklandığı bildirildi. Rockford Polis Şefi Daniel O'Shea, olay yerin yakınında düzenlediği basın toplantısında, şüphelinin motelin içinde barikat olduğunu söyledi.

Silah sesleri duyanlar, gece yarısından kısa bir süre sonra polis yetkililerini motele çağrıldı. Olay yerine gelen polis memurları, üç kurbanı kanlar içersinde buldu. Motelin içine saklanan salgırgan ile polis kuvvetleri arasında çatışma çıktı. CNN'in aktardığına göre olay yerine SWAT ekibi çağrıldı ve motel boşaltıldı.