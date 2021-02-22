Son dakika: AB'den Navalnıy hamlesi! Rusya'ya yaptırım kararı alındı

Gelen son dakika haberine göre; AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde açıklamada bulundu.

Rusya'nın otoriter bir hal aldığını ve AB'den uzaklaştığını belirten Borrell, "Navalnıy'ın durumuyla ilgili olarak, kendisinin tutuklanmasından ve cezalandırılmasından sorumlu kişiler dahil olmak üzere Rusya'ya karşı kısıtlayıcı tedbir uygulamak konusunda siyasi karar aldık." dedi.

Borrell, bu kısıtlayıcı tedbirler için AB'nin Aralık 2020'de başlattığı Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'ni ilk kez devreye soktuklarını açıkladı.

Yaptırımların hazırlanması için bugün itibarıyla sürecin başladığını kaydeden Borrell, somut tekliflerin yapıldığını, tedbirlerin bir hafta içinde hazır olmasını beklediğini bildirdi.

Borrell, Rusya'da siyasi ve medeni haklara ve özgürlükleri savunanlara desteklerinin süreceğini ifade ederek, "Aynı zamanda maalesef hasmane tutum takınan bir komşuyla kalıcı şekilde karşı karşıya gelme konusunda bir geçici çerçeve tanımlamak zorundayız. Ama şu anda gerçek bu." dedi.

Aleksey Navalni, Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavi gördüğü Almanya'dan geçen ocak ayında ülkesine dönmüş ve burada tutuklandıktan sonra hakkında görülen davada hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni'nin avukatları tarafından temyize götürülen karar, temyizde altı hafta indirim yapılarak onanmıştı. Buna göre Navalni 2 yıl 8 ay cezaevinde kalacak.

BUGÜNE DEK UYGULANAN YAPTIRIMLAR

AB çeşitli nedenlerden dolayı Rusya'ya halihazırda çok sayıda yaptırım uygulamasına rağmen, bunlar şu ana dek Vladimir Putin'i farklı bir siyaset izlemeye yönlendirmiş değil. Birlik ile Rusya arasında krize ve ardından yaptırım kararlarına neden olan konu başlıkları ise şunlar:

UKRAYNA KRİZİ

Kırım Yarımadası'nın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların Moskova tarafından desteklenmesi nedeniyle AB, 177 Rusya ve Ukrayna vatandaşı hakkında Birlik sınırlarında seyahat yasağı ve banka hesaplarının dondurulmasına karar vermişti. Söz konusu 177 kişilik grup içinde Putin'in yakınındaki isimler ve bazı danışmanları da bulunuyor. Ayrıca 48 şirket ve organizasyonun da banka hesapları dondurulurken, Kırım ekonomisine yönelik yaptırımlar da devreye sokuldu.

Bunların yanında, MH17 sefer sayılı yolcu uçağının Ukrayna üzerinde seyir halide iken düşürülmesinin ardından AB, 2014 yılının temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere Rusya'ya doğrudan ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Bu yaptırımlar Rus kamu bankalarını, savunma sanayii mallarının ithalat ile ihracatını ve Rus petrol ve doğalgaz endüstrisini hedef alıyor. Ayrıca bir silah ambargosu da söz konusu yaptırım paketinin bir parçası. Bu yaptırımlara cevaben AB ülkelerinden gıda ithalatını durduran Putin hükümeti, Ukrayna krizindeki tavrını bugüne dek değiştirmiş değil.

ZEHİRLEMELER

Eski Rus ajan Sergey Skripal'e 2018 yılının mart ayında düzenlenen zehirli saldırı dünya çapında büyük bir öfkeye neden olmuştu. Skripal'in İngiltere'de kızı Yulia Skripal ile birlikte Noviçok isimli zehirli madde ile saldırıya uğramasının ardından Brüksel, Rus askeri istihbarat servisi GRU'nun dört çalışanına seyahat yasağı getirmiş ve banka hesaplarının dondurulmasına hükmetmişti.

Muhalif siyasetçi Navalni'nin de geçen yıl yaz aylarında yine Noviçok grubundan bir madde ile zehirlenmesinin ardından Birlik altı Rus vatandaşını daha yaptırım listesine dahil etmişti. Bu kişiler arasında, Putin'e çok yakın isimlerden biri olan Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko ve Rusya İç İstihbarat Örgütü FSB'nin Başkanı Alexander Bortnikov da yer alıyor. Ayrıca kamusal bir araştırma enstitüsü de yaptırım kapsamına alınmış durumda.

SİBER SALDIRILAR

Avrupa Birliği, geçen yıl temmuz ayında ilk defa siber saldırılar sebebiyle Moskova'ya yaptırım uygulama kararı almıştı. Somut olarak, 2018 yılında merkezi Hollanda'nın hükümet merkezi Lahey'de bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) yapılan siber saldırı ile ilgili alınan yaptırım kararı yine dört GRU personelini kapsıyor.

Ayrıca GRU‘nun özel teknolojiler merkezi de, aralarında Ukrayna elektrik ağına yönelik olmak üzere çok sayıda saldırı düzenlediği gerekçesiyle yaptırım uygulanan kurumlar arasında.

Geçen ekim ayında da, 2015 senesinde Almanya federal meclisini hedef alan siber saldırı nedeniyle GRU Başkanı İgor Kostyukov ve bir diğer üst düzey istihbarat yöneticisi aleyhine yaptırımlar devreye sokulmuştu. GRU'nun siber saldırılardan sorumlu biriminde görevli bir başka isim de AB yaptırımlar listesine alındı.

Moskova ise bu adımlara karşılık çok sayıda Alman istihbarat servisi görevlisine, Rusya'ya giriş yasağı koydu.