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28.08.2020 - 15:47 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD'nin ünlü bombardıman uçağı B-52 Avrupa semalarında

NATO ülkeleriyle dayanışma ve Rusya'ya gözdağı için havalanan uzun menzilli uçakların dördünün B-52 olduğu açıklandı.

Son dakika... ABD'nin ünlü bombardıman uçağı B-52 Avrupa semalarında

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Cuma günü Avrupa semalarında gerçekleşen tatbikatta ünlü bombardıman uçağı B-52 Stratofortress'lerin katıldığını duyurdu.

NATO ile dayanışma için havalanan İngiltere'deki üsten havalanan dört B-52'nin Avrupa'daki 30 ittifak üyesinin hava sahasında uçtuğu belirtiliyor. Tatbikatta, B-52'lere Avrupa ülkelerinin savaş uçakları da eşlik etti.

Bugün Kuzey Dakota'dan havalanan iki B-52 Stratofortresses ise Kuzey Amerika'daki NATO üyeleri ABD ve Kanada semalarında uçtu.

AP, söz konusu tatbikatın, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasında yükselen gerilime rastladığını vurguluyor.

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