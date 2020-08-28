Son dakika... ABD'nin ünlü bombardıman uçağı B-52 Avrupa semalarında

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Cuma günü Avrupa semalarında gerçekleşen tatbikatta ünlü bombardıman uçağı B-52 Stratofortress'lerin katıldığını duyurdu.

NATO ile dayanışma için havalanan İngiltere'deki üsten havalanan dört B-52'nin Avrupa'daki 30 ittifak üyesinin hava sahasında uçtuğu belirtiliyor. Tatbikatta, B-52'lere Avrupa ülkelerinin savaş uçakları da eşlik etti.

Bugün Kuzey Dakota'dan havalanan iki B-52 Stratofortresses ise Kuzey Amerika'daki NATO üyeleri ABD ve Kanada semalarında uçtu.

AP, söz konusu tatbikatın, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasında yükselen gerilime rastladığını vurguluyor.